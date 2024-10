Ilgiorno.it - Grignetta, cane salva cane: Blues precipita tra le rocce, Gordon ne fiuta le tracce e lo ritrova

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lecco, 25 ottobre 2024 –sale, sale, sale ancora, sempre di più. Supera senza fermarsi il rifugio Carlo Porta, a 1.1426 metri di altezza, a monte dei Resinelli e alle pendici della. Poi d'improvviso si arresta, protende il naso, come perre una traccia invisibile nell'aria o sul terreno e alza le orecchie per sentire un suono per altri impercettibile. Giusto un istante e scarta verso sinistra. Segue una direzione precisa, e comincia a tirare, sempre più forte per indicare cheè lì, da quella parte. “”, sussurra appena Beppe per non spaventarlo.abbaia. “”, insiste Beppe. Eabbaia ancora, questa volta più forte.scatta e punta una fenditura profonda e stretta nella roccia:è lì, in fondo a quella grotta, una delle tante che costellano le Grigne.