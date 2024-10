Metropolitanmagazine.it - GF, Tommaso Franchi si dichiara per Maica: lei piange al Gran Hermano

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Poco prima di uscire a sorpresa dalla casa delde Fratello,Benedicto ha passato del tempo conin sauna, dove il ragazzo ha iniziato a flirtare: “Sei bella, ma vedo anche altro. Cosa? I tuoi occhi mi parlano e mi dicono che sei una ragazza buona e vera. Poi ci conosciamo da due giorni, non posso avere la certezza. Aspetto per confermare quello che penso, ma ad oggi questa è la mia impressione su di te“. Poco dopo la gieffina spagnola è entrata in confessionale ed è ripartita per la Spagna, senza poter avvisare nessuno, perché il GF le ha impedito di tornare nella casa dai gieffini.è stato senza ombra di dubbio tra i concorrenti che sono rimasti più spiazzati dalla scomparsa improvvisa die in un confessionale registrato poche ore fa ha ammesso di non essere indifferente al fascino della spagnola.