Gaza, raid aerei Idf sul campo profughi Jabalia, 150 tra morti e feriti, protezione civile: "Massacro di massa" - VIDEO (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un vero e proprio "massacro di massa" con 150 tra morti e feriti e 11 case distrutte. Ci sono ovviamente anche donne e bambini tra le vittime raid aerei israeliani hanno preso di mira a Gaza il campo profughi di Jabalia. Un vero e proprio "massacro di massa" con 150 tra morti e feriti e 11 ca Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid aerei Idf sul campo profughi Jabalia, 150 tra morti e feriti, protezione civile: "Massacro di massa" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un vero e proprio "di" con 150 trae 11 case distrutte. Ci sono ovviamente anche donne e bambini tra le vittimeisraeliani hanno preso di mira aildi. Un vero e proprio "di" con 150 trae 11 ca

