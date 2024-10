Frode fiscale per centinaia di milioni di euro, smantellata una banda cinese (Di venerdì 25 ottobre 2024) Blitz della Guardia di finanza di Ancona in tutta Italia. L’associazione a delinquere era dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare Repubblica.it - Frode fiscale per centinaia di milioni di euro, smantellata una banda cinese Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Blitz della Guardia di finanza di Ancona in tutta Italia. L’associazione a delinquere era dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare

Banca cinese occulta : scoperta frode fiscale per centinaia di milioni di euro - Ancona, 25 ottobre 2024 - Scoperta un'associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio. Si tratta di una vasta operazione della Guardia di Finanza di Ancona, su ... (Ilrestodelcarlino.it)

Frode fiscale per centinaia di milioni - smantellata banda - Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia ... (Quotidiano.net)

