FOTO | JBL torna ad allenarsi senza dolori grazie alle cellule staminali

Da qualche tempo JBL sta apparendo in varie federazioni tra cui TNA, GCW, AAA e altre realtà del panorama indipendente. L'Hall Of Famer, ora, è tornato ad allenarsi in palestra come non riusciva a fare da molti anni grazie al ricorso alle cellule staminali. Ciò è bastato ad alimentare le speculazioni su un suo possibile ritorno sul ring, speculazioni che lui stesso ha alimentato tramite un post sui social. JBL si rimette in forma? Tramite un post su X, JBL ha rivelato di essersi sottoposto ad un trattamento con le cellule staminali. grazie a ciò ha potuto tornare ad allenarsi in palestra a pieno regime e soprattutto senza sentire dolore. Poi ha stuzzicato i fan sul suo possibile ritorno sul ring: "Da quasi 20 anni non riuscivo ad allenarmi in palestra senza provare dolore. grazie alle cellule staminali sono riuscito a tornare a fare cose che non facevo da anni.

