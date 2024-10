Ilgiorno.it - Forti piogge, a Milano allerta gialla per maltempo. Monitorati Seveso e Lambro

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Nuovasue in Lombardia. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanatometeo(ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani, sabato 26 ottobre, per il territorio di. L’ennesima giornata diinteressa un territorio già saturo di, che sta ancora facendo i conti con i danni delle precedenti ondate di precipitazioni. PESCHIERA BORROMEO - 10-10-2024 -- POLIZIA LOCALE MONITORA LIVELLO FIUMEAL CONFINE CON- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMIa rischio esondazione Le autorità hanno invitato i cittadini a porre attenzione, durante l'meteo, in prossimità delle aree a rischio esondazione die dei sottopassi.