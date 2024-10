Femminicidio di Sant’Andrea Bagni, il marito è in stato di fermo: “Era a Orbetello con la macchina della moglie” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tenente Giovanni Vallefuoco, comandante della compagnia di Salsomaggiore, ricostruisce la vicenda di Sant'Andrea Bagni, dove è stata ritrovata senza vita Marina Cavalieri, ex infermiera di 62 anni uccisa da un colpo di carabina che il marito, un corriere, deteneva regolarmente in casa. Parmatoday.it - Femminicidio di Sant’Andrea Bagni, il marito è in stato di fermo: “Era a Orbetello con la macchina della moglie” Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il tenente Giovanni Vallefuoco, comandantecompagnia di Salsomaggiore, ricostruisce la vicenda di Sant'Andrea, dove è stata ritrovata senza vita Marina Cavalieri, ex infermiera di 62 anni uccisa da un colpo di carabina che il, un corriere, deteneva regolarmente in casa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beve il caffè con il marito, salgono in auto e lei ha un malore e si accascia: la rianimano per un'ora ma Annamaria muore - BIBIONE - «Aiuto mia moglie sta male». Annamaria Franco, 84 anni, residente a Pertegada (Udine), è stata colta da un malore improvviso che le è stato fatale, ... (ilgazzettino.it)

Uccisa con un colpo di fucile alla testa, Marina Cavalieri era appena andata in pensione: rintracciato e interrogato il marito - Marina Cavalieri è stata trovata morta, uccisa da un colpo di fucile alla testa, a Medesano, in provincia di Parma. Rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte il marito, Giovanni Va ... (msn.com)

Donna trovata morta in casa, la tragica scoperta fatta dal nipote: cosa è emerso dai primi accertamenti - Una tragica scoperta sconvolge la provincia di Parma: il nipote trova senza vita l'ex infermiera Marina Cavalieri. (bigodino.it)

Donna uccisa nel Parmense a colpi d'arma da fuoco, rintracciato e interrogato il marito in Toscana - È stato rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, comune di Medesano (Parma), in relazione all'uccisione della moglie, tr ... (msn.com)