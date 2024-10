Fedrigoni | Ricollocabili in 180 I sindacati scettici | Non basta

Fedrigoni: ┬źRicollocabili in 180┬╗. I sindacati scettici: ┬źNon basta┬╗ (Di venerd├Č 25 ottobre 2024) FABRIANO Importante incontro, ieri a Fabriano, tra l?azienda Fedrigoni e le parti sociali. Sul tavolo il futuro delle Cartiere e i 195 esuberi e le ricollocazioni. Il gruppo ha annunciato di Corriereadriatico.it - Fedrigoni: ┬źRicollocabili in 180┬╗. I sindacati scettici: ┬źNon basta┬╗ Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerd├Č 25 ottobre 2024) FABRIANO Importante incontro, ieri a Fabriano, tra l?aziendae le parti sociali. Sul tavolo il futuro delle Cartiere e i 195 esuberi e le ricollocazioni. Il gruppo ha annunciato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi├╣ recenti.

Fabriano - Fedrigoni chiude il settore carta da ufficio : 195 operai rischiano il licenziamento - La Fedrigoni, noto colosso della carta, ha comunicato ufficialmente la chiusura della sua divisione Giano situata a Fabriano, in provincia di Ancona. Il ramo aziendale, che si occupava della produzione di carta per ufficio, non ├Ę pi├╣ considerato ... (Velvetmag.it)

Fabriano - Fedrigoni taglia Giano : addio al business della carta per ufficio - 195 dipendenti a rischio licenziamento - FABRIANO Un?altra tegola occupazione in un territorio che da pi├╣ di un decennio fa fatica a rialzarsi. Ieri Fedrigoni ha annunciato l?uscita dal business dell?ufficio... (Corriereadriatico.it)

Fedrigoni - decisione choc : l'azienda del gruppo Fabriano annuncia il licenziamento di 195 addetti - FABRIANO ÔÇô La Fedrigoni, azienda del gruppo Fabriano, ha annunciato il licenziamento di 195 addetti, e lo ha fatto in un'assemblea con Slc-Cgil, Fistel-Cisl, UilcomUil, Ugl marchigiani e nazionali, lasciando tutti di stucco. Perch├ę la decisione ... (Anconatoday.it)