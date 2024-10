Elezioni regionali, Valentina Pococacio: “Liaison tra Bandecchi e Tesei precedente all’accordo nazionale stipulato” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque domande a Valentina Pococacio. L’ex consigliera comunale del Movimento cinque stelle si presenterà nella lista dei pentastellati, a supporto della candidata alla presidenza della Regione Umbria Stefania Proietti.Una breve presentazione: “Ho 45 anni e sempre lavorato in ambito Ternitoday.it - Elezioni regionali, Valentina Pococacio: “Liaison tra Bandecchi e Tesei precedente all’accordo nazionale stipulato” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque domande a. L’ex consigliera comunale del Movimento cinque stelle si presenterà nella lista dei pentastellati, a supporto della candidata alla presidenza della Regione Umbria Stefania Proietti.Una breve presentazione: “Ho 45 anni e sempre lavorato in ambito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Umbria - Valentina Pococacio : “Quattro anni di ritardo. La destra non usi il Registro Tumori per la bieca propaganda negazionista" - “In questi primi giorni di campagna elettorale arriva l'annuncio della giunta di centrodestra guidata da Donatella Tesei della riattivazione del Registro Tumori in Umbria. La stessa destra che l'aveva sospeso nel 2020, appena insediata, e che ne ... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - Valentina Pococacio scende in campo : “Ho deciso di dare la disponibilità ad entrare in lista” - Una nuova certezza in previsione delle elezioni regionali, che si dovrebbero tenere il prossimo 17 e 18 novembre. Ad annunciare la discesa in campo è Valentina Pococacio del Movimento cinque stelle. Di recente aveva partecipato alle consultazioni ... (Ternitoday.it)

Valentina Pococacio (M5S) : “Il centrodestra umilia i suoi elettori accordandosi con Bandecchi” - “Il centrodestra umilia i suoi elettori accordandosi con Bandecchi, ma per fortuna degli umbri sarà Stefania Proietti a vincere le prossime elezioni regionali”. Così in una nota Valentina Pococacio, candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime ... (Ternitoday.it)