Sport.quotidiano.net - Domenica il derby d’Italia. Inter-Juve, riflettori sull’arbitro. Disastro in Champions per Guida

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’avvicinamento dura solo metà settimana. Pochi giorni, dopo laLeague, in cuintus hanno e avranno il compito di recuperare energie fisiche e mentali in vista dello scontro diretto. La Coppa ha lasciato scorie: infortuni bipartisan ancora da smaltire, i bianconeri hanno perso per la prima volta in stagione e i nerazzurri se la sono cavata meglio ma spendendosi in chilometri e sudore, fino al gol nel recupero. Le ragioni del campo hanno scavalcato ogni ragionamento, ogni polemica del “pre“, sale e colonna dintus. Una rivalità storica, accesa. Per giocarlo serve carattere. San Siro vestirà l’abito buono, una mise da gran sera. D’altra parte i biglietti costano sempre di più, specie per le gare di cartello, a proposito di polemiche in crescendo, anno dopo anno, rincaro dopo rincaro, alla rincorsa dei record d’incasso.