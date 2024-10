Disagi idrici nelle case di Pratissolo: "Nuovo intervento il 15 novembre" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continuano i Disagi idrici a Pratissolo. Nei giorni scorsi si era verificata una rottura della principale alimentazione della rete idrica al confine tra Pratissolo e Scandiano provocando problemi nella frazione scandianese che da giorni si trova con andamenti altalenanti della pressione dell’acqua. I tecnici di Ireti, intervenuti all’alba del 18 ottobre per individuare il guasto, sono tuttora al lavoro nonostante l’impegno su più fronti della provincia per il maltempo. L’amministrazione ha spiegato che per chiarire la "portata di questo danno alla rete scandianese, il Comune ha incontrato Ireti che ha fornito una roadmap per arrivare a un ritorno alla normalità . Ilrestodelcarlino.it - Disagi idrici nelle case di Pratissolo: "Nuovo intervento il 15 novembre" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continuano i. Nei giorni scorsi si era verificata una rottura della principale alimentazione della rete idrica al confine trae Scandiano provocando problemi nella frazione scandianese che da giorni si trova con andamenti altalenanti della pressione dell’acqua. I tecnici di Ireti, intervenuti all’alba del 18 ottobre per individuare il guasto, sono tuttora al lavoro nonostante l’impegno su più fronti della provincia per il maltempo. L’amministrazione ha spiegato che per chiarire la "portata di questo danno alla rete scandianese, il Comune ha incontrato Ireti che ha fornito una roadmap per arrivare a un ritorno alla normalità .

