Chi è Elán la cantante messicana che ha parlato delle feste strane di Leonardo DiCaprio

(Di venerdì 25 ottobre 2024)è unadi origineche in queste ore sta facendo discutere per il video su TikTok in cui racconta, dal suo punto di vista, i party cheteneva nella sua casa. “Sono stata a variea casa sua. Durante il giorno arrivi, è tutto normale. Poi come se si trattasse di zombie o vampiri, quando cala il Sole le cose si fanno un poco, e allora te ne vai“, ha detto. Un’allusione che in molti legano allo scandalo del rapper Sean Diddy Combs, amico di, e ai suoi white party, durante i quali sarebbero state compiute molestie e violenze sessuali ai danni di ospiti ignare e ignari. @elan Replying to @Karla ? original sound –DeFan nasce a Tlaquepaque, nella regionedel Jalisco, l’1 marzo marzo 1983, sotto il segno dei Pesci. Si appassiona alla musica in giovane età.