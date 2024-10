Che malattia aveva Re Giorgio III, il marito della Regina Carlotta? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Re Giorgio III d’Inghilterra è uscito dal dimenticatoio in cui lo hanno relegato le pagine della Storia grazie alla serie tv La Regina Carlotta, prodotta con Shonda Rhimes, Così, ad essere portata al centro della narrazione della non è solo il rapporto con la sua giovane sposa ma, soprattutto, la malattia di cui era affetto. Nel corso dei secoli, infatti, è stato definito molto semplicemente e superficialmente “pazzo” ma, grazie a studi portati a termine negli ultimi anni, si è arrivati ad una conclusione diversa: ad affliggere il sovrano inglese potrebbe essere stata la porfiria. Si tratta di una malattia genetica rara che colpisce la produzione di emoglobina. Analisi recenti, condotte su campioni di capelli e di altri tessuti conservati del re, sembrano confermare questa ipotesi. Cultweb.it - Che malattia aveva Re Giorgio III, il marito della Regina Carlotta? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ReIII d’Inghilterra è uscito dal dimenticatoio in cui lo hanno relegato le pagineStoria grazie alla serie tv La, prodotta con Shonda Rhimes, Così, ad essere portata al centronarrazionenon è solo il rapporto con la sua giovane sposa ma, soprattutto, ladi cui era affetto. Nel corso dei secoli, infatti, è stato definito molto semplicemente e superficialmente “pazzo” ma, grazie a studi portati a termine negli ultimi anni, si è arrivati ad una conclusione diversa: ad affliggere il sovrano inglese potrebbe essere stata la porfiria. Si tratta di unagenetica rara che colpisce la produzione di emoglobina. Analisi recenti, condotte su campioni di capelli e di altri tessuti conservati del re, sembrano confermare questa ipotesi.

