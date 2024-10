Casapesenna, inaugurazione del progetto “Comunità per minori in area penale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLunedi 28 ottobre 2024 alle ore 16.00 si terrà l’inaugurazione del progetto di valorizzazione del bene confiscato denominato “Comunità per minori in area penale” in via Genova, Casapesenna. Il bene di via Genova, confiscato a Salvatore Nobis, è diventato una Comunità alloggio per minori in area penale, totalmente attrezzata per poter ospitare otto minori, una struttura pensata per rispondere alle esigenze del Centro di Giustizia minorile della Regione Campania per il trattamento di minori in area penale. Anteprima24.it - Casapesenna, inaugurazione del progetto “Comunità per minori in area penale” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLunedi 28 ottobre 2024 alle ore 16.00 si terrà l’deldi valorizzazione del bene confiscato denominato “perin” in via Genova,. Il bene di via Genova, confiscato a Salvatore Nobis, è diventato unaalloggio perin, totalmente attrezzata per poter ospitare otto, una struttura pensata per rispondere alle esigenze del Centro di Giustiziale della Regione Campania per il trattamento diin

