Casa della Salute, lavori in corso. Arriva un altro medico (Di venerdì 25 ottobre 2024) lavori in corso alla Casa della Salute di Rubiera per allestire l'ambulatorio (foto di repertorio) che ospiterà nei prossimi giorni il nuovo medico di medicina generale titolare, il dottor Umberto Bonvicini, che prenderà servizio il primo novembre. Termina l'incarico a tempo la dottoressa Annarita Caroli e i suoi pazienti devono dunque scegliere il loro nuovo medico tra gli altri presenti a Rubiera con disponibilità e il dottor Bonvicini. È possibile effettuare la scelta attraverso il fascicolo sanitario elettronico oppure telefonando allo 0522/850203 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12. Sabato 2 novembre, lunedì 4 novembre e mercoledì 6 novembre sarà inoltre aperto lo sportello Saub presso il Cup di Rubiera per potere eventualmente fare il cambio allo sportello.

