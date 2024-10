Carlos Augusto, i tempi di recupero dopo l’infortunio: due date (Di venerdì 25 ottobre 2024) Carlos Augusto dopo i primi accertamenti effettuati questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio, lo staff medico dell’Inter ha stabilito che il recupero del brasiliano richiederà cautela, rendendo la sua disponibilità nelle prossime sfide piuttosto incerta. Ecco quando potrebbe tornare. CALENDARIO DIFFICILE – Carlos Augusto è stato costretto a fermarsi a seguito di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, riportato durante la vittoria per 1-0 contro lo Young Boys in Champions League. dopo gli esami strumentali svolti questa mattina, possiamo già ipotizzare, più o meno, quelli che saranno i tempi di recupero dopo l’infortunio. L’Inter si trova infatti in un ciclo di partite fondamentali, con un calendario fitto di impegni. Inter-news.it - Carlos Augusto, i tempi di recupero dopo l’infortunio: due date Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)i primi accertamenti effettuati questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, lo staff medico dell’Inter ha stabilito che ildel brasiliano richiederà cautela, rendendo la sua disponibilità nelle prossime sfide piuttosto incerta. Ecco quando potrebbe tornare. CALENDARIO DIFFICILE –è stato costretto a fermarsi a seguito di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, riportato durante la vittoria per 1-0 contro lo Young Boys in Champions League.gli esami strumentali svolti questa mattina, possiamo già ipotizzare, più o meno, quelli che saranno idi. L’Inter si trova infatti in un ciclo di partite fondamentali, con un calendario fitto di impegni.

