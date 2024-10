Ilgiorno.it - Cade nell’inceneritore: salvato un gattino

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Como hannoun(nella foto) finito nella fossa dei rifiuti che rischiava di finire nel forno inceneritore. Ad accorgersi dell’animale, ieri mattina, è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore cittadino di via Scalabrini che, mentre spostava i rifiuti, lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità, dove confluisce l’immondizia prima di essere distrutta, e ha chiamato i soccorsi, non sapendo come raggiungerlo e metterlo in salvo. Sono così intervenuti i vigili del fuoco dal comando di Como, adeguatamente protetti per poter operare in quell’ambiente, che hanno recuperato il gatto spaventato ma perfettamente in salute. In realtà ancora un cucciolo, che è stato prima custodito e coccolato da un dipendente, che lo ha subito adottato, e poi portato dal veterinario per tutti gli accertamenti necessari, e le vaccinazioni.