Beppe Grillo contro Giuseppe Conte dopo il licenziamento: «Dovevo lasciarlo al banchetto» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Beppe Grillo non ha alcuna intenzione di farsi licenziare da Giuseppe Conte. Anche se il divorzio annunciato da Bruno Vespa con l'addio alla consulenza da 300 mila euro ha messo in fibrillazione il Movimento 5 Stelle. Anzi: già la scelta di parlarne «attraverso il giornalista più istituzionale della storia di questo paese» è sintomatica, secondo gli amici del fondatore del grillismo. Perché dimostra quello che Beppe sostiene da sempre. Ovvero che l'ormai ex Avvocato del Popolo «ha stravolto il progetto suo e di Casaleggio». E il tempo torna indietro a sei anni fa, quando Grillo disse: «Ma chi cazzo è questo?» mentre Luigi Di Maio e Davide Casaleggio gli spiegavano che sarebbe diventato presidente del Consiglio. E dice un'altra frase che farà male all'ex premier: «Dovevo lasciarlo al banchetto».

