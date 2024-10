Beautiful, le anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scopriamo cose accade ai personaggi di “Beautiful”, la storica soap opera statunitense, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 27 ottobre a sabato 2 novembre 2024, a partire dalle 13.40. Al centro del racconto il rapporto nuovamente incrinato tra Brooke e Taylor e il complicato Today.it - Beautiful, le anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scopriamo cose accade ai personaggi di “”, la storica soap opera statunitense, in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 27a sabato 2, a partire dalle 13.40. Al centro del racconto il rapporto nuovamente incrinato tra Brooke e Taylor e il complicato

Endless Love - le anticipazioni dal 27 ottobre al 2 novembre 2024 - Leggiamo le trame delle nuove puntate di "Endless Love", la soap opera di produzione turca in onda su Canale 5, con gli episodi inediti, da lunedì 27 a giovedì 31 novembre a partire dalle 14.10 e sabato 2 novembre 2024 dalle 14.45. Giovedì 31 ... (Today.it)

PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024 : TERESA BATTAGLIA - I CAMBI DI RAI2 E RAI3 - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27 ottobre al 2 novembre 2024 Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: Teresa Battaglia: Ninfa Dormiente (1/3) new M: Teresa Battaglia: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: Il Diritto di Contare G: Don ... (Bubinoblog)

The Family 2 - trame settimana dal 28 ottobre al 1° novembre : Devin in dolce attesa - la donna in pericolo di vita per una gravidanza a rischio - Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Devin, protagonista di un ... (Superguidatv.it)

Contratto mobilità 2025-2028 - il Ministero vuole chiudere entro novembre. Prossima riunione il 30 ottobre - Si intensificano i lavori per l'aggiornamento del CCNI per il personale della scuola. Come previsto, una nuova riunione si è svolta giovedì 24 ottobre 2024, proseguendo il confronto avviato già nella giornata precedente. L'articolo Contratto ... (Orizzontescuola.it)