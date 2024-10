Lanazione.it - "Arte in Fabbrica", raccolti 14.280 euro in questa terza edizione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prato, 25 ottobre 2024 - Solidarietà, inclusione e senso di comunità. Tutto questo ha rappresentato ladiin, l'iniziativa promossa da Kepos Onlus per “fare incontrare mondi paralleli come industria,e disabilità”. Centinaia le persone accorse al Lanificio Fratelli Balli che quest'anno ha ospitato l'evento all'interno del Fabbricone Storico di via Bologna. Istituzioni, imprenditoria, mondo del sociale, volontariato e famiglie dei ragazzi hanno riempito la sala allestita con tutte le opere realizzate per l'occasione.