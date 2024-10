Alunna di 6 anni investita dinanzi alla scuola: frattura alla gamba e trauma cranico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'Alunna di 6 anni è stata investita da un'auto davanti a una scuola primaria in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, non procedeva a velocità elevata. Nonostante ciò, l'impatto è risultato significativo. L'articolo Alunna di 6 anni investita dinanzi alla scuola: frattura alla gamba e trauma cranico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'di 6è statada un'auto davanti a unaprimaria in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso, non procedeva a velocità elevata. Nonostante ciò, l'impatto è risultato significativo. L'articolodi 6

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambina di 6 anni investita da un’auto all’entrata di scuola nel Milanese : trasportata in ospedale - Un'automobilista ha investito una bambina di 6 anni all'entrata di scuola a Cuggiono (Milano) nella mattinata del 25 ottobre. La piccola è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere (Fanpage.it)

Brembate - donna di 55 anni investita da un’auto : è grave - Brembate (Bergamo), 24 ottobre 2024 – Un gravissimo incidente stradale si è verificato giovedì mattina attorno alle 11.20 a Brembate, in provincia di Bergamo. Qui, in via Veneto, una donna di 55 anni è stata investita da un veicolo di passaggio e ... (Ilgiorno.it)

Donna di 55 anni investita a Brembate : è in gravi condizioni - Brembate. Si trova in gravi condizioni la donna di 55 anni investita questa mattina (giovedì 24 ottobre) a Brembate. L’allarme è scattato alcuni minuti dopo le 8,30 in via Veneto, in una zona industriale a nord del paese. Ancora da chiarire la ... (Bergamonews.it)

Una donna di 80 anni investita mentre attraversava la strada : incidente choc in città - Pescara - Un’anziana è gravemente ferita dopo essere stata colpita da un’auto contromano. Un tragico incidente si è verificato ieri mattina in via San Domenico, vicino a piazza Trisi, quando un'ottantenne è stata investita mentre attraversava le ... (Abruzzo24ore.tv)