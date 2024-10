Ilfattoquotidiano.it - Addiopizzo Catania riceve 3500€ di donazioni da uomini dei clan: ‘Così possono ottenere sconti di pena grazie alla riforma Cartabia’

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque bonifici “anomali”, per un totale di 3500 euro, recapitati in pochi giorni nei conti correnti dell’associazione antiracketdi, hanno insospettito gli attivisti. “A partire dal 16 ottobre, nel giro di uno-due giorni, abbiamo ricevuto diversi bonifici con la causale donazione, per un totale di 3500 euro. Facendo una rapida verifica abbiamo scoperto che a realizzarli sono soggetti che fanno parte delle famiglie mafiose più in vista di”, spiega a ilfattoquotidiano.it, il presidente etneo Giuseppe Russo.