Ilgiorno.it - Accoltellato nella notte a Sesto San Giovanni: 36enne in fin di vita

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)San25 ottobre 2024 – Un uomo, straniero di 36 anni, è stato trovato lascorsa, intorno all'una, con una profonda ferita d'arma da taglio al collo in piazza Primo Maggio aSan, nel Milanese. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato. MELEGNANO - 24-10-2024 - STAZIONE FERROVIARIA - ACCOLTELLAMENTO DI UN GIOVANE TRASPORTATO IN CODICE ROSSO - IL SINDACO VITO BELLOMO SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Un altro episodio di violenza, un altro accoltellamento che segue a pochissime ore quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 24 ottobresala d’attesa della stazione ferroviaria di Melegnano, dove un tunisino di 22 anni è stato colpito gravemente da altri due extracomunitari, poi fuggiti. È successo alle 16.