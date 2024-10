A Scanzo torna la “Scuola del cittadino”: riflessioni su economia e informazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Scanzorosciate. A Scanzorosciate torna la Scuola del cittadino”. Viene proposto un ciclo di tre incontri a cadenza settimanale dal 21 novembre al 5 dicembre per riflettere sul tema “Prigioni del nostro tempo: l’economia può uccidere? L’informazione può sottomettere?”. Ecco i dettagli. QUALE economia UCCIDE? GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE alle 20.40 alla sala consiliare del Comune di Scanzorosciate Incontro con Stefano Lucarelli (docente di economia politica Università di Bergamo) Conclusioni di don Alessandro Previtali (Direttore Oratori interparrocchiali, Scanzorosciate) L’economia CHE FA VIVERE GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE alle 20.40 alla sala consiliare del Comune di Scanzorosciate Incontro con Johnny Dotti (pedagogista e imprenditore sociale) Conclusioni di don Angelo Pezzoli (Parroco di Negrone) L’informazione CHE RESTITUISCE LIBERTÀ E CITTADINANZA GIOVEDÌ 5 DICEMBRE alle 20. Bergamonews.it - A Scanzo torna la “Scuola del cittadino”: riflessioni su economia e informazione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)rosciate. Arosciateladel”. Viene proposto un ciclo di tre incontri a cadenza settimanale dal 21 novembre al 5 dicembre per riflettere sul tema “Prigioni del nostro tempo: l’può uccidere? L’può sottomettere?”. Ecco i dettagli. QUALEUCCIDE? GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE alle 20.40 alla sala consiliare del Comune dirosciate Incontro con Stefano Lucarelli (docente dipolitica Università di Bergamo) Conclusioni di don Alessandro Previtali (Direttore Oratori interparrocchiali,rosciate) L’CHE FA VIVERE GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE alle 20.40 alla sala consiliare del Comune dirosciate Incontro con Johnny Dotti (pedagogista e imprenditore sociale) Conclusioni di don Angelo Pezzoli (Parroco di Negrone) L’CHE RESTITUISCE LIBERTÀ E CITTADINANZA GIOVEDÌ 5 DICEMBRE alle 20.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Johnny torna da scuola e dice di aver preso insufficiente - Sappiamo tutti che la matematica a volte può sembrare una lingua diversa, soprattutto per i bambini che cercano di orientarsi tra numeri ed equazioni. È come essere catapultati in un mondo in cui tutto sembra uguale, ma in qualche modo i conti ... (It.newsner.com)

Ritorna “Scuola attiva kids” nelle primarie lombarde : più di 700 scuole hanno già dato adesione - Dopo il positivo riscontro dell'edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 127.000 alunni in Lombardia, riparte per l’anno scolastico 2024-2025 il progetto "Scuola attiva kids per la Lombardia". Questo programma, finanziato dalla ... (Orizzontescuola.it)

Insulti e minacce - storie quotidiane in classe - il sindacalista : “Ci sono docenti che vengono da noi disperati con la paura di tornare a scuola. Oggi i genitori vogliono solo comandare” - La scuola vive un momento di profonda crisi, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche, e soprattutto, in termini di sicurezza e rispetto per il personale docente. L'articolo Insulti e minacce, storie quotidiane in classe, il sindacalista: ... (Orizzontescuola.it)

Torna Noi Magazine con la sesta stagione della GDS Academy : in prima pagina le Paralimpiadi - tra sport e scuola l'inclusione è... sul podio! - Ritorna Noi Magazine, l’inserto che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione della GDS Academy - il brand di Ses dedicato al settore educational - e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” . ... (Gazzettadelsud.it)