A Milano sono trovati dei moscardini (non sono i molluschi) (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’anagrafe si chiamano quasi come i loro omonimi molluschi, a differenza loro sono animaletti on il pelo arancione-dorato e sono stati trovati all’interno del Parco Nord di Milano. A scoprire gli animaletti sono stasti i ricercatori del Laboratorio di Conservazione della Biodiversità Milanotoday.it - A Milano sono trovati dei moscardini (non sono i molluschi) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’anagrafe si chiamano quasi come i loro omonimi, a differenza loroanimaletti on il pelo arancione-dorato estatiall’interno del Parco Nord di. A scoprire gli animalettistasti i ricercatori del Laboratorio di Conservazione della Biodiversità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Bertolaso gli ospedali di Milano sono sempre più efficienti (e c'è meno attesa) - C'è stato "positivo miglioramento" delle tempistiche di attesa tra triage e visita nei pronto soccorso di Milano. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, sulla base dei dati presentati da Ats Milano relativi al primo ... (Milanotoday.it)

Quelle gastrointestinali sono tra le patologie più diffuse in Italia. Come mantenere quindi in salute l'intestino e prevenire le malattie più comuni? Lo abbiamo chiesto a Mario Bianchetti - uno degli specialisti che saranno presenti durante le due giornate di prevenzione e consulti gratuiti organizzate a Milano dal Gruppo MultiMedica - Prendersi cura della salute dell’intestino, si sa, è la regola numero uno per prevenire il rischio di malattie a carico di quello che è ormai considerato il nostro ‘secondo cervello’. Tuttavia, se negli ultimi anni è cresciuto molto l’interesse ... (Iodonna.it)

A Milano ci sono alcuni barbieri volontari che girano con un furgone per tagliare i capelli ai senza tetto - Alcuni barbieri volontari dell'associazione AlaTha Onlus ogni sera girano per Milano con un furgone verde e offrono un taglio di capelli ai senza tetto. Il progetto si chiama 'Docce solidali' ed è nato con lo scopo di promuovere l'igiene, la ... (Fanpage.it)

Due bar di Milano tra i migliori del mondo : quali sono secondo la classifica di The World’s Best Bars - Ci sono anche il Moebius Milano (via Cappellini, zona Centrale) e il cocktail bar in stile proibizionista 1930 (indirizzo segreto) nella top 50 della classifica internazionale The World's Best Bars. Gli altri locali italiani premiati tra Roma e ... (Fanpage.it)