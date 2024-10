X Factor 2024, i giudici: la giuria e la conduttrice dei Live (Di giovedì 24 ottobre 2024) X Factor 2024, i giudici: la giuria e la conduttrice dei Live, cast Chi sono i giudici di X Factor 2024? E la conduttrice? Tante le novità nel cast di questa edizione del talent musicale di Sky, che parte con i Live ogni giovedì in prima serata su Sky Uno dal 24 ottobre 2024. Alla conduzione la new entry Giorgia, una delle voci più amate dal pubblico. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Scopriamo insieme il cast di X Factor 2024. Tpi.it - X Factor 2024, i giudici: la giuria e la conduttrice dei Live Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) X, i: lae ladei, cast Chi sono idi X? E la? Tante le novità nel cast di questa edizione del talent musicale di Sky, che parte con iogni giovedì in prima serata su Sky Uno dal 24 ottobre. Alla conduzione la new entry Giorgia, una delle voci più amate dal pubblico. Inuna squadra totalmente nuova, composta daiAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Scopriamo insieme il cast di X

X Factor 2024 : tutto quello che c’è da sapere sui Live - Sarà la prima finale in esterna nella storia internazionale del format, un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. 00 di mercoledì 30 ottobre (si potranno riservare fino a un massimo di due ingressi gratuiti, fino ad esaurimento posti). Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. (Tpi.it)

Live X Factor 2024 - si parte. Su 221 concorrenti del passato 54 hanno spiccato il volo (solo il 4% è tra i big) – I numeri - A. Tipo Sofia Tornambene, tipo Casadilego, o Linda, o Lucrezia, in gara negli ultimi anni, cantautrici molto giovani e moderne, che inseguono stili internazionali e risultano fresche e vendibili. I. Una percentuale molto alta, si, ma per evitare false illusioni è meglio entrare nello specifico. Artisti come Chiara Galiazzo, dal carisma e dalla raffinatezza assoluti, o come Lorenzo Fragola, che è riuscito a ritagliarsi un ottimo spazio grazie al successo (41 milioni di stream solo su Spotify) de L’esercito del selfie in featuring con Arisa, comprese ben due partecipazioni al Festival di Sanremo. (Open.online)

X Factor 2024 : tutto sulla prima puntata dei Live Show di giovedì 24 ottobre. La gara - Ghali super ospite - dove vederla in chiaro - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio. Sul palco dell’X Factor Arena la sfida tra i 12 concorrenti, con il sogno di arrivare, al termine del percorso dei Live, alla finalissima del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. (Amica.it)