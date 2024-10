Università di Trieste, sintetizzato catalizzatore che copia funzionalità dalla vitamina B12 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Trieste - Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal dipartimento di fisica dell'Università degli studi di Trieste ha sintetizzato, mimando le funzionalità della vitamina B12, un potenziale catalizzatore bifunzionale, dunque capace di favorire due reazioni chimiche distinte, ciascuna Triesteprima.it - Università di Trieste, sintetizzato catalizzatore che copia funzionalità dalla vitamina B12 Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)- Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal dipartimento di fisica dell'degli studi diha, mimando ledellaB12, un potenzialebifunzionale, dunque capace di favorire due reazioni chimiche distinte, ciascuna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beachcomber: al via la nuova campagna di comunicazione Be - Si chiama Be ed è la nuova campagna di comunicazione lanciata da Beachcomber Resorts & Hotels in questo mese di settembre ... (travelquotidiano.com)

Arte senza confini: Andy Warhol, Steve McCurry e il manifesto di Lorenzo Mattotti protagonisti a 'GO!2025' e 'GO!2025&Friends' - Tutto è pronto per 'GO!2025' e 'GO!2025&Friends': annunciate le prime mostre e svelato il manifesto di Lorenzo Mattotti. (msn.com)

Farmaci, carenze più raddoppiate dal 2018. Salvati dagli equivalenti - Negli ultimi cinque anni la carenza di farmaci è diventata un problema sempre più pressante a livello globale: l’Italia è tra i Paesi maggiormente colpiti. Nel periodo 2018-2024 il numero di farmaci a ... (healthdesk.it)