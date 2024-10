Un'idea per la testa: il nuovo caschetto di ispirazione Posh Spice di Nicola Peltz Beckham e le altre ispirazioni da star (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuora dei Beckham ci ha dato un taglio, optando per un caschetto che ad alcuni ricorda la suocera ai tempi d'oro delle Spice Girls Vanityfair.it - Un'idea per la testa: il nuovo caschetto di ispirazione Posh Spice di Nicola Peltz Beckham e le altre ispirazioni da star Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La nuora deici ha dato un taglio, optando per unche ad alcuni ricorda la suocera ai tempi d'oro delleGirls

Addio capelli lunghi- Posh Spice è tornata - con il caschetto Anni 90 a onde schiarite - Una tecnica classica per illuminare la chioma nella stagione fredda. Molto probabilmente Wood per creare questo hair look da Posh Spice 4. Un caschetto wavy con riga in mezzo, che reinterpreta in chiave moderna l’iconica acconciatura di quando era una delle Spice Girls. . Un trattamento intensivo a base di olio di Babassu e di Pracaxi che nutre e ripara i capelli tinti e tiene a bada le conseguenze dell’umidità atmosferica. (Iodonna.it)