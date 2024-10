Ilrestodelcarlino.it - Ugolini invita i reggiani al voto: "L’astensionismo è dannoso. È il momento di aprire gli occhi"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "È ildigli: se non si dice che il Re è nudo e non si guardano le cose come stanno, non riusciremo mai a cambiare". Elenaha chiuso con queste parole ieri mattina all’Hotel Posta la presentazione dei sei candidatiper la sua lista alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. I nomi sono quelli di Carla Bazzani, Maura Cabassi, Luciano Catellani, Gianandrea Degola, Tiziana Evangelista e Giovanni Tarquini, presentati in questo stesso ordine alfabetico: "Il nostro dovere è far reinnamorare le persone della buona politica, al servizio non delle ideologie o dei partiti ma del bene comune. Molti non sanno che ci sono le elezioni, molti non sanno nemmeno che esiste un’istituzione come la Regione, nonostante tutto l’impatto che ha sulle loro vite. Le stime prevedono un’affluenza al 50%, sarebbe un brutto segnale".