Twente Lazio, Baroni analizza: «Dele-Bashiru non mi sorprende. La vittoria la dedichiamo ai tifosi dopo ieri» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico della Lazio ha parlato dopo il fischio finale della partita contro il Twente, valida per la terza giornata di Europa League Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport in occasione della partita di Europa League contro Twente. Ecco le parole del tecnico biancoceleste nel post partita: Dele-Bashiru E GIGOT – «E’ andata Calcionews24.com - Twente Lazio, Baroni analizza: «Dele-Bashiru non mi sorprende. La vittoria la dedichiamo ai tifosi dopo ieri» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tecnico dellaha parlatoil fischio finale della partita contro il, valida per la terza giornata di Europa League Marco, allenatore della, è intervenuto a Sky Sport in occasione della partita di Europa League contro. Ecco le parole del tecnico biancoceleste nel post partita:E GIGOT – «E’ andata

La Lazio a punteggio pieno - in Olanda 2-0 al Twente - Pedro e Isaksen in gol, biancocelesti in testa in Europa League con tre vittorie in altrettante gare ENSCHEDE (OLANDA) - La Lazio conserva il primo posto in Europa League dopo tre giornate. La squadra di Marco Baroni supera 2-0 il Twente (rimasto ... (Ilgiornaleditalia.it)

Lazio - Baroni conferma : "Ululati razzisti a Tchaouna dai tifosi del Twente" - Marco Baroni, tecnico della Lazio, analizza ai microfoni di Sky Sport la terza vittoria di fila in Europa League ottenuta contro il Twente:... (Calciomercato.com)

Twente-Lazio : ululati razzisti nei confronti di Tchaouna - Baroni conferma - Ululati razzisti nei confronti di Luam Tchouna nel finale del match contro il Twente. Ciò che era stato percepito in modo chiaro ma senza conferme ufficiali, vale a dire degli spiacevolissimi insulti di tipo razzista da parte del pubblico olandese ... (Sportface.it)

Twente - Lazio - le pagelle di CM : Dia la mette subito in discesa - Pedro ancora decisivo in Europa - Twente – Lazio 0-2 Mandas 6: serata tranquilla. Corre pochi pericoli e fa buona guardia quando chiamato in causa. Marusic 6,5: in supe... (Calciomercato.com)