Toulouse Team Invest un alleato per l’internazionalizzazione del business

(Di giovedì 24 ottobre 2024) In una regione ricca di opportunità di crescita e sviluppo per startup e realtà innovative, il dipartimento comunale di Tolosa offre alle aziende un supporto completo per crescere in Francia e in Europa. L’esperienza di AIKO e le occasioni da non perdere per le imprese italiane in molteplici settori, dall’aerospaziale alla robotica, fino all’AI. 570.556 aziende, 33.000 ricercatori e 260.000 studenti. Basterebbero questi numeri per descrivere il potenziale di innovazione della regione di Tolosa, in Francia. A questi, però, vogliamo aggiungerne un altro: 80.000; tanti sono gli impiegati del settore privato che, dal 2009 al 2019, hanno “invaso” la città attraversata dalla Garonna. Un’invasione positiva e che non si arresta per un territorio ricco di bellezze naturali e architettoniche, a metà strada tra l’Oceano Atlantico e il Mediterraneo e a pochi chilometri dai Pirenei.