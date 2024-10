Temptation Island, Antonio Maietta svela se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l'esperienza diTemptation Island, Antonia Maietta è tornato sui social e ha svelato se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando. Ecco cosa ha dichiarato Comingsoon.it - Temptation Island, Antonio Maietta svela se lui e la tentatrice Saretta si stanno frequentando Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l'esperienza di, Antoniaè tornato sui social e hato se lui e lasi. Ecco cosa ha dichiarato

Antonio Maietta svela se dopo Temptation Island 12 ha risentito la single Saretta e se toglierà il tatuaggio col viso di Titty - Poi ancora ha confessato se si è pentito di aver detto qualcosa di errato contro Titty e se spera in un possibile ritorno di fiamma: Pentito no ma solo che forse mi sono espresso male su alcuni concetti e non era mia intenzione offenderla. Sulla situazione 100 e 0 non era riferito alla persona ma era una battuta per la differenza lavorativa, ma come ci siamo sempre divertiti a prenderci in giro. (Isaechia.it)

Temptation Island 12 - Antonio Maietta torna sui social dopo la rottura con Titty Scialò : “Ho perso persone importanti ma…” - Auguro il meglio a me, e lo auguro a chi come me ci ha messo il cuore in tutto. Anche Titty ha scritto un messaggio delle sue impressioni a caldo dopo la fine di questa esperienza: Finisce stasera un percorso che segnerà comunque per sempre la mia vita… Ad oggi sono felice della scelta che ho fatto, forse se decidevo di non partecipare mi ritrovavo accanto una persona che non mi amava!!! Oggi invece mi ritrovo con una marea di messaggi di tutti voi, l’affetto che mi state mostrando mi sta facendo veramente commuovere… dirvi grazie è poco… Da domani inizia la mia nuova vita e voi sarete al mio fianco, vi voglio bene. (Isaechia.it)

Temptation Island 2024 - clamorosa segnalazione su Saretta : perchè avrebbe scaricato Antonio Maietta - Secondo quanto riportato, Saretta potrebbe non essere stata sincera durante la sua partecipazione al programma, poiché sarebbe entrata nel reality già fidanzata con un ragazzo del suo paese. Tuttavia, la fonte difende il giovane, affermando: “È vero che Antonio ha sbagliato nei modi, ma è un ragazzo simpatico… La differenza è che la sua tentatrice era già fidanzata. (Anticipazionitv.it)