"Suo figlio ha avuto un grave incidente", finto poliziotto truffa una novantenne: bottino da 30 mila euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Suo figlio ha avuto un grave incidente e per aiutarlo dobbiamo raccogliere quanto più denaro possibile". Si è presentato così l'ultimo finto poliziotto che pochi giorni fa ha raggirato una donna di 90 anni che abita in via Generale Antonio Baldissera, a pochi metri da via Marchese di Villabianca Palermotoday.it - "Suo figlio ha avuto un grave incidente", finto poliziotto truffa una novantenne: bottino da 30 mila euro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Suohaune per aiutarlo dobbiamo raccogliere quanto più denaro possibile". Si è presentato così l'ultimoche pochi giorni fa ha raggirato una donna di 90 anni che abita in via Generale Antonio Baldissera, a pochi metri da via Marchese di Villabianca

Torrimpietra - “Suo figlio ha avuto un incidente e deve pagare” : tentata truffa ad un anziano - ilfaroonline. Non contenti poco dopo si presentavano sotto casa, insistendo nella richiesta di denaro. Fiumicino, 19 ottobre 2024 – Tentata truffa ad un anziano a Torrimpietra : lo avevano chiamato dicendo che il figlio aveva avuto un incidente stradale e avrebbe dovuto fronteggiare alle spese del sinistro. (Ilfaroonline.it)

