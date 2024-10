Gaeta.it - Sulmona: giornata formativa su cybersicurezza e intelligenza artificiale il 29 novembre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Comune diannuncia un'importante iniziativa che mira ad affrontare le sfide legate allae all'. L'evento, fissato per il 29presso il Teatro Comunale "Caniglia", rappresenta un'opportunità per approfondire tematiche cruciali nell'attuale era digitale. Il focus sarà sul rafforzamento della cultura della sicurezza informatica tra le Pubbliche Amministrazioni, un aspetto essenziale in un contesto sempre più interconnesso e vulnerabile. Obiettivi dell'evento: promuovere la sicurezza informatica tra le pubbliche amministrazioni La, intitolata "Cybersecurity ed: innovazioni e sfide per la PA", si propone di creare sinergie tra le Pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di implementare in maniera concreta la transizione al digitale.