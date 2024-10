Sipario tra le Stelle | un viaggio tra spettacoli teatrali e relax a Napoli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)si prepara ad accogliere i visitatori con un’esperienza esclusiva che unisce cultura e comfort nel cuore del quartiere Vomero. I Teatri Acacia e Diana, due istituzioni storiche della scena teatrale partenopea, sono lieti di presentare questa nuova formula esclusiva chiamata “tra le”, un’occasione unica dedicata a chi desidera scoprire la città attraverso la magia del teatro, godendo al contempo di un soggiorno confortevole e accogliente in strutture selezionate. Pensato in particolare per i visitatori provenienti da fuori, questa esperienza comprende due biglietti per i principalidella stagione teatrale in programma presso i due teatri.