Scopre dopo 18 anni che la moglie era un uomo Il tribunale respinge l’annullamento del matrimonio | Non è errore di identità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Eranoche volevano un figlio, ma la donna non poteva. Raccontava, infatti, di una malattia che l’avrebbe costretta all’asportazione dell’utero. L’non aveva mai approfondito la questione, anzi aveva iniziato insieme allauna pratica di adozione. Salvo poi scoprire,18di, che suaprima era un. Da qui la richiesta di annullamento del contratto nuziale, alla quale, però, il marito si è visto rispondere che non era possibile. È avvenuto a Livorno, in Toscana, dove negli scorsi giorni illocale ha reso pubblica la sentenza di un caso iniziato mesi fa. Secondo i giudici – come si legge anche dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – la domanda è stata respinta perché «la mancata conoscenza del sesso originario del coniuge non corrisponde adsull’o sulle qualità della persona».