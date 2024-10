Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante: anche Brignone e Bassino candidate al trono di Gut-Behrami (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Coppa del Mondo 2024-2025 è pronta a prendere il via con il consueto esordio rappresentato dal gigante di Soelden (Austria) sul ghiacciaio del Rettenbach. Le porte larghe apriranno il sipario sulla stagione e, come sempre, rappresenteranno la disciplina più interessante dell’intero panorama del Circo Bianco. Come al solito l’Italia si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con due carte importanti da giocare in gigante come Federica Brignone e Marta Bassino che cercheranno di riportare a casa la Sfera di Cristallo della specialità dopo che un anno fa il titolo andò a Lara Gut-Behrami con 771 contro i 750 della valdostana, quindi terza Sara Hector con 583, quarta Alice Robinson con 492 mentre ha chiuso al quinto posto Mikaela Shiffrin a 429. Oasport.it - Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante: anche Brignone e Bassino candidate al trono di Gut-Behrami Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladel2024-2025 è pronta a prendere il via con il consueto esordio rappresentato daldi Soelden (Austria) sul ghiacciaio del Rettenbach. Le porte larghe apriranno il sipario sulla stagione e, come sempre, rappresenteranno la disciplina più interessante dell’intero panorama del Circo Bianco. Come al solito l’Italia si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione con due carte importanti da giocare income Federicae Martache cercheranno di riportare a casa la Sfera di Cristallo della specialità dopo che un anno fa il titolo andò a Lara Gut-con 771 contro i 750 della valdostana, quindi terza Sara Hector con 583, quarta Alice Robinson con 492 mentre ha chiuso al quinto posto Mikaela Shiffrin a 429.

Nuoto - a Incheon la seconda tappa di Coppa del Mondo con Ceccon - Martinenghi e Pilato a caccia di podi - 30, sempre ora italiana, per le finali. Tra gli uomini si gareggia nei 200 sl, 100 dorso, 200 rana, 50 farfalla e 400 misti. Rispetto a Shanghai Razzetti non è iscritto ai 100 misti. Le sessioni sono in programma alle 2. Nella seconda giornata si gareggia in campo femminile sui 200 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 50 farfalla e 400 misti, in campo maschile nei 100 sl, 1500 sl, 50 dorso, 50 rana, 200 farfalla, 200 misti. (Oasport.it)

Triathlon - i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Tongyeong : 3 azzurri in Corea del Sud - Sabato 26 ottobre andrà in scena l’ultima gara stagionale del circuito su distanza olimpica, dato che le ultime due tappe, previste entrambe sabato 9 novembre tra Brasilia (Brasile) e Miyazaki (Giappone) si disputeranno su distanza sprint. Saranno protagonisti sabato 3 azzurri, tutti iscritti a titolo personale: all’1. (Oasport.it)

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2024-2025 : esiste un anti-Odermatt? E Hirscher ‘l’olandese’ - Questa è anche la stagione dell’incredibile e clamoroso ritorno di Marcel Hirscher. Si potrebbe riassumere così la lotta per la conquista della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Chiaramente sarà da capire quando entrerà nel pieno della forma ed il vero obiettivo di Kilde potrebbero essere i Mondiali. (Oasport.it)