Recuperato dai Carabinieri prezioso volume del XVIII secolo | torna alla biblioteca di Arezzo

I Carabinieri del reparto Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito alla biblioteca di Arezzo un raro testo del 1795, intitolato "Origine de tous les cultes ou religion universelle" di Charles-François Dupuis. L'opera, stampata a Parigi per Henri Agasse, era stata sottratta all'istituzione aretina prima del 1993, come emerso da un controllo inventariale. Dopo una denuncia all'epoca del furto, il testo è stato recentemente individuato sul mercato antiquario online. La segnalazione alla sezione antiquariato dei Carabinieri e l'attento riconoscimento del personale della biblioteca hanno permesso l'avvio di un'indagine articolata che ha portato al recupero del volume. Il testo riconsegnato è l'ultimo tomo di un'opera monumentale in 13 volumi, dedicata alla mitologia comparata e alle teorie religiose e astronomiche antiche, dall'Egitto alla Cina.

I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Biblioteca città di Arezzo un prezioso testo del XVII secolo - Arezzo, 24 ottobre 2024 – I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Biblioteca città di Arezzo un prezioso testo del XVII secolo. Si tratta della prima edizione, in formato in quarto, della più importante opera del Dupuis, un monumentale trattato di mitologia comparata in cui l’autore prende in considerazione le numerose teorie religiose e astronomiche del mondo antico, dall’Egitto alla Cina, per dimostrarne la comune origine. (Lanazione.it)