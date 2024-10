Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP? Che balzo a Vienna! E si avvicina Cobolli… (Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteo Berrettini ha fornito due prestazioni di assoluto spessore tecnico nel torneo ATP 500 di Vienna, prima regolando l’ungherese Marton Fucsovics e poi sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe. Il successo ottenuto ieri sera contro il numero 15 del mondo infonde grandissimo ottimismo al tennista italiano, che ora attende di conoscere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale sul cemento della capitale austriaca: sarà il vincitore del confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il russo Karen Khachanov, con entrambi è in vantaggio nei precedenti (1-0 e 4-0). Il doppio successo firmato negli ultimi giorni ha permesso all’azzurro di incamerare 100 punti fondamentali e di guadagnare sette posizioni nel ranking ATP virtuale: dalla 41ma posizione, dove ha incominciato la settimana, si è issato al 34mo posto con 1.370 punti all’attivo. Oasport.it - Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP? Che balzo a Vienna! E si avvicina Cobolli… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteoha fornito due prestazioni di assoluto spessore tecnico nel torneo500 di, prima regolando l’ungherese Marton Fucsovics e poi sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe. Il successo ottenuto ieri sera contro il numero 15 del mondo infonde grandissimo ottimismo al tennista italiano, che ora attende di conoscere chi sarà il suo avversario nei quarti di finale sul cemento della capitale austriaca: sarà il vincitore del confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il russo Karen Khachanov, con entrambi è in vantaggio nei precedenti (1-0 e 4-0). Il doppio successo firmato negli ultimi giorni ha permesso all’azzurro di incamerare 100 punti fondamentali e dire settenelvirtuale: dalla 41ma posizione, dove ha incominciato la settimana, si è issato al 34mo posto con 1.370 punti all’attivo.

