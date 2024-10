Quando si recupera Bologna-Milan? Tutte le possibili date, calendario già intasato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata per maltempo. La Lega Serie A ha recepito l’ordinanza da parte del Comune guidato dal sindaco Lepore, che ha stabilito l’annullamento del match in programma sabato pomeriggio alle ore 18 in virtù dei problemi di ordine pubblico e viabilità legati alle forti piogge che si abbatteranno sul capoluogo emiliano. Ma Quando si recupererà la partita del Dall’Ara? Scopriamo assieme le possibili ipotesi. Il calendario è a questo punto estremamente intasato perché il primo spazio infrasettimanale senza sfide sia per Bologna che per Milan è quello del 18 dicembre. Si tratta di un mercoledì e ben si sposerebbe con il calendario attualmente fissato dalla Lega Serie A per quanto riguarda la partita precedente, Milan-Genoa del 15 dicembre. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è stata ufficialmente rinviata per maltempo. La Lega Serie A ha recepito l’ordinanza da parte del Comune guidato dal sindaco Lepore, che ha stabilito l’annullamento del match in programma sabato pomeriggio alle ore 18 in virtù dei problemi di ordine pubblico e viabilità legati alle forti piogge che si abbatteranno sul capoluogo emiliano. Masi recupererà la partita del Dall’Ara? Scopriamo assieme leipotesi. Ilè a questo punto estremamenteperché il primo spazio infrasettimanale senza sfide sia perche perè quello del 18 dicembre. Si tratta di un mercoledì e ben si sposerebbe con ilattualmente fissato dalla Lega Serie A per quanto riguarda la partita precedente,-Genoa del 15 dicembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan annullata per maltempo: le motivazioni del rinvio e quando si potrebbe recuperare - La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha ... (ilmessaggero.it)

Verso Bologna-Milan, due cattive notizie per Fonseca e una buona: le ultime - Nel cuore del campionato italiano, le emozioni del calcio si surriscaldano ulteriormente quando squadre di calibro come il Milan affrontano avversari tenaci come il Bologna. Dopo un brillante successo ... (msn.com)

Bologna Milan: dove vedere il match, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie A tra Bologna e Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. (milannews24.com)

GUDMUNDSSON, Quanto sarà fuori e quando torna - E' di pochi minuti fa il report medico della Fiorentina su Albert Gudmundsson. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione ... (firenzeviola.it)

Milan, il caso Rafael Leao: sostituzione e delusione in Champions League - Il caso Leao resta aperto al Milan. Sostituito da Fonseca contro il Bruges in Champions League, l'attaccante portoghese esce deluso. (newsmondo.it)