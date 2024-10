Primavera Sound 2025: una line-up innovativa e inclusiva, gli artisti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Primavera Sound Barcelona 2025 si prepara a stupire ancora una volta con una line-up che riflette la sua identità unica e inclusiva. L’edizione del 2025, che si svolgerà dal 5 al 7 giugno presso il Parc del Fòrum, sarà infatti caratterizzata da un’incredibile varietà di artisti e generi, mantenendo l’equilibrio di genere e l’eclettismo che da sempre contraddistingue il festival. Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter saranno le headliner, rappresentando l’essenza del pop moderno. Queste tre icone guideranno un cartellone che include nomi di rilievo come LCD Soundsystem, FKA twigs, HAIM, Jamie xx, Fontaines D.C., IDLES, Beach House e molti altri. Con 147 artisti in totale, il festival promette un’esperienza sonora unica, capace di abbracciare diversi stili musicali e soddisfare un pubblico trasversale. Ma Primavera Sound non è solo musica. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlBarcelonasi prepara a stupire ancora una volta con una-up che riflette la sua identità unica e. L’edizione del, che si svolgerà dal 5 al 7 giugno presso il Parc del Fòrum, sarà infatti caratterizzata da un’incredibile varietà die generi, mantenendo l’equilibrio di genere e l’eclettismo che da sempre contraddistingue il festival. Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter saranno le headr, rappresentando l’essenza del pop moderno. Queste tre icone guideranno un cartellone che include nomi di rilievo come LCDsystem, FKA twigs, HAIM, Jamie xx, Fontaines D.C., IDLES, Beach House e molti altri. Con 147in totale, il festival promette un’esperienza sonora unica, capace di abbracciare diversi stili musicali e soddisfare un pubblico trasversale. Manon è solo musica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le tendenze moda per la primavera 2025 sono tutte inspo Miu Miu - Chloé e Bottega Veneta - I consumatori desiderano capi raffinati, romantici ma versatili, capaci di rispondere al bisogno di freschezza e novità. Le tonalità come il giallo burro o il rosa tenue permettono infatti di creare outfit che si adattano facilmente a diverse occasioni. Cosa significa tutto questo per il futuro? Il futuro della moda sembra orientarsi sempre più verso la delicatezza e la personalizzazione. (Metropolitanmagazine.it)

Il cantiere del nuovo lungomare di Santo Spirito tra piccoli passi e disagi per i cittadini : "Obiettivo fine primavera 2025" - L'obiettivo resta quello di non andare oltre la tarda primavera 2025 per consegnare alla cittadinanza il nuovo lungomare di Santo Spirito. Un traguardo per il quale, però, servirà un colpo d'ali all'andamento dei lavori cominciati nel 2022 e per i quali, in origine, si sarebbe dovuta vedere la... (Baritoday.it)

Verso Ternana-Rimini, Busché: "Affrontiamo una delle candidate alla vittoria finale" - Giornata di conferenza stampa anche per Antonio Buscè allenatore del Rimini prossimo avversario della Ternana domani sera in campionato. PARTITA - "In effetti è una ... (ternananews.it)

Celiachia, via alla dematerializzazione dei buoni spesa per facilitare gli acquisti - I buoni spesa cartacei per oltre 18 mila pazienti celiaci siciliani saranno dematerializzati dalla primavera del 2025. Con un decreto del direttore del dipartimento Pianificazione strategica, ... (palermotoday.it)

Barutz Fra -Spettacolo “SOS nonna” - Sabato 8 marzo 2025 Ore 21.15 - Teatro Sant'Anna gli Alcuni di Treviso ... Quello che Francesco racconterà sul palco sarà dunque un viaggio nel futuro che però è iniziato la scorsa primavera ed è ... (trevisotoday.it)