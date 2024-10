Pompe di calore, perché convengono all’ambiente e al portafogli grazie agli incentivi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il riscaldamento domestico in Europa si avvia verso un futuro elettrico, con le Pompe di calore destinate a diventare l’unica tipologia di impianto conforme alla direttiva europea sulle “case green”. Questi impianti rappresentano una soluzione chiave per ridurre le emissioni di CO2, un obiettivo cruciale per il continente. La loro importanza è riconosciuta attraverso incentivi che continueranno a sostenere la loro diffusione, mentre dal 2025 cesseranno i vantaggi fiscali per le caldaie a gas, il cui utilizzo sarà vietato dal 2040. Per sottolineare le potenzialità delle Pompe di calore nella transizione energetica, il 21 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale delle Pompe di calore (Heat Pump Day), coordinata dall’Ehpa (European Heat Pump Association). Quifinanza.it - Pompe di calore, perché convengono all’ambiente e al portafogli grazie agli incentivi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il riscaldamento domestico in Europa si avvia verso un futuro elettrico, con ledidestinate a diventare l’unica tipologia di impianto conforme alla direttiva europea sulle “case green”. Questi impianti rappresentano una soluzione chiave per ridurre le emissioni di CO2, un obiettivo cruciale per il continente. La loro importanza è riconosciuta attraversoche continueranno a sostenere la loro diffusione, mentre dal 2025 cesseranno i vantaggi fiscali per le caldaie a gas, il cui utilizzo sarà vietato dal 2040. Per sottolineare le potenzialità delledinella transizione energetica, il 21 ottobre si è celebrata la Giornata Mondiale delledi(Heat Pump Day), coordinata dall’Ehpa (European Heat Pump Association).

