Pedro e Isaksen lanciano la Lazio al primo posto in Europa League: decisivo lo 0-2 sul Twente (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Lazio continua la sua corsa lanciata in Europa League. La squadra di Baroni fa tre su tre battendo anche il Twente dopo i successi su Dinamo Kiev e Lille. Finisce 0-2 con i gol decisivi di Pedro ed Isaksen. Fanpage.it - Pedro e Isaksen lanciano la Lazio al primo posto in Europa League: decisivo lo 0-2 sul Twente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lacontinua la sua corsa lanciata in. La squadra di Baroni fa tre su tre battendo anche ildopo i successi su Dinamo Kiev e Lille. Finisce 0-2 con i gol decisivi died

