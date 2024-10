Pedemontana sposta il cantiere, ma adesso i cittadini chiedono anche altri interventi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco di Lesmo, Sara Dossola, è riuscita a far spostare il cantiere di Pedemontana che sarebbe sorto vicino alle scuole e alle case. I cittadini cantano vittoria e il Comitato No Pedemontana Lesmo-Camparada-Arcore da sempre contrario alla realizzazione dell’opera chiede ulteriori interventi Monzatoday.it - Pedemontana sposta il cantiere, ma adesso i cittadini chiedono anche altri interventi Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco di Lesmo, Sara Dossola, è riuscita a farre ildiche sarebbe sorto vicino alle scuole e alle case. Icantano vittoria e il Comitato NoLesmo-Camparada-Arcore da sempre contrario alla realizzazione dell’opera chiede ulteriori

La vittoria di Lesmo : i bambini dell’asilo spostano il cantiere della Pedemontana - Per Dossola “ha prevalso il buon senso, l’interesse dei bambini e della comunità. Lesmo (Monza Brianza) – Il cantiere di Pedemontana trasloca dall’asilo a via Marconi, come aveva chiesto la sindaca, Sara Dossola. Non sempre ci sono alternative, è vero, però quando il canale è aperto è possibile raggiungere risultati a beneficio di tutti”. (Ilgiorno.it)

Niente novità per il pedaggio in superstrada Como-Milano - Si è svolto il terzo incontro del tavolo regionale dedicato agli interventi sulla tratta B2 di Pedemontana: il balzello ci sarà ... (laregione.ch)

Pedemontana, il “modello Lesmo” piace all’assessora regionale Terzi - Terzi critica invece "i continui attacchi mediatici delle opposizioni per mettere in ombra il lavoro di confronto costante con i territori, su Pedemontana". (mbnews.it)