Pasalic rammaricato: «Atalanta, peccato per i goal sbagliati. Ecco da quale punto dobbiamo ripartire»

Pasalic, trequartista dell'Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sfida contro il Celtic pareggiata in Champions League Ai canali ufficiali dell'Atalanta, il trequartista nerazzurro Mario Pasalic ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ancora sul pareggio contro il Celtic. LE PAROLE – «peccato per il pareggio perché l'Atalanta ha creato tanto: la palla non voleva entrare. dobbiamo

Atalanta contro l’Arsenal modulo con il trequartista - con Pasalic dietro Lookman - Gewiss Stadium sold out con oltre 24mila spettatori, di questi 1300 tifosi britannici giunti a Bergamo in mattinata con voli charter: ingenti le misure di sicurezza per evitare incidenti tra le tifoserie (avvenute a Bergamo nel 2021 con i supporters inglesi del Manchester United), inclusa una ‘no alcol zone’ in tutta l’area del centro e dei quartieri intorno allo stadio di viale Giulio Cesare. (Sport.quotidiano.net)