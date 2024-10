Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas torna ad allenarsi. Domenica c’è Brescia. Esami per Nelli che ha già iniziato la fase di recupero

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Emmaha diffuso ieri pomeriggio un comunicato stampa sull’infortunio di Gabriele: "Nel match disputato ieri sera (martedì, ndr) al Pala De Andrè di Ravenna l’opposto della EmmaSiena, Gabriele(nella foto), non è entrato in campo e non ha potuto prendere parte alla sfida. Il giocatore si è procurato nei giorni scorsi un risentimento muscolare addominale, si è quindi sottoposto aglistrumentali del caso e haun percorso diè quindi quotidianamente sotto osservazione per valutare a quale punto del suo percorso disia arrivato e sta svolgendo attività differenziata; l’obiettivo della società è quello di poterlo avere nuovamente a disposizione nel minore tempo possibile.