Ora solare tra sabato 26 e domenica 27 orologi indietro di un’ora E il Regno Unito pensa a una Brexit delle lancette

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra26 e27 ottobre 2024, l’Italia tornerà all’ora. Come da tradizione autunnale, ledegliverranno spostate: regalandoci così del sonno extra. Nel, però, l’ora legale rischia di finire nel cassetto dei ricordi. La British Sleep Society, un’istituzione scientifica che, dal nome, potrebbe sembrare immersa nel sonno, in realtà è tutt’altro che addormentata. Ha infatti deciso di svegliare il governo britannico, chiedendo la ““. Basta con i continui cambi d’orario, avvertono gli esperti: il nostroo biologico non è un meccanismo da manipolare a piacimento. Insomma, per i britannici è arrivato il momento di rimettere leal posto giusto.