Nuovo Codice della Strada, primo sì al Senato: le novità in arrivo, cosa cambia e quando sarà approvato (Di giovedì 24 ottobre 2024) La commissione Ambiente al Senato ha approvato il Nuovo Codice della Strada: dopo l'esame in Aula, atteso a fine novembre, la riforma diventerà legge. Nella norma ci sono multe e sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza o con il cellulare, e anche regole diverse per ciclisti, monopattini e neopatentati.

