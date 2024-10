No al centro immigrati. Antraccoli: gli abitanti chiedono gli atti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucca, 24 ottobre 2024 – Un silenzio che fa rumore e nel contempo preoccupa, quello che sta riguardando la vicenda del Cas di Antraccoli, dove la Prefettura e la Misericordia vorrebbe inserire 40 immigrati in una piccola corte del paese. Una situazione rigettata da un po’ tutti i residenti che dopo aver raccolto centinaia di firme e dato vita a assemblee pubbliche alle quali hanno preso parte anche molti esponenti comunali, si sono nuovamente rivolti al prefetto per avere accesso agli atti inerenti l’intera vicenda. In particolare, gli abitanti hanno richiesto di visionare il bando pubblico, il contratto con la Misericordia, ma anche le relazione della Asl e dei Vigili del Fuoco sulla congruità o meno del piccolo stabile a ospitare un così alto numero di persone. Lanazione.it - No al centro immigrati. Antraccoli: gli abitanti chiedono gli atti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lucca, 24 ottobre 2024 – Un silenzio che fa rumore e nel contempo preoccupa, quello che sta riguardando la vicenda del Cas di, dove la Prefettura e la Misericordia vorrebbe inserire 40in una piccola corte del paese. Una situazione rigettata da un po’ tutti i residenti che dopo aver raccolto centinaia di firme e dato vita a assemblee pubbliche alle quali hanno preso parte anche molti esponenti comunali, si sono nuovamente rivolti al prefetto per avere accesso agliinerenti l’intera vicenda. In particolare, glihanno richiesto di visionare il bando pubblico, il contratto con la Misericordia, ma anche le relazione della Asl e dei Vigili del Fuoco sulla congruità o meno del piccolo stabile a ospitare un così alto numero di persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

No al centro immigrati. Antraccoli: gli abitanti chiedono gli atti - Lucca, 24 ottobre 2024 – Un silenzio che fa rumore e nel contempo preoccupa, quello che sta riguardando la vicenda del Cas di Antraccoli, dove la Prefettura e la Misericordia vorrebbe inserire 40 immi ... (lanazione.it)

Baldini: "Lucca, non mi piace questo silenzio sugli immigrati ad Antraccoli. Mi sarei aspettato che la Misericordia avesse tolto tutti dall'imbarazzo" - "Non mi piace il silenzio che è calato sul Cas ad Antraccoli, non mi piace per nulla! Mi sarei aspettato che la Misericordia, dopo aver preso atto della vera e propria rivolta dei cittadini residenti ... (lagazzettadilucca.it)

Ipotesi Cas ad Antraccoli: "Progetto da ritirare" - Il consigliere regionale della Lega, Baldini, tuona contro la Misericordia e annuncia: "Siamo pronti a fare le barricate insieme ai cittadini". (lanazione.it)