MotoGP, GP Thailandia 2024: orari prove libere 25 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domani, venerdì 25 ottobre, si disputeranno a Buriram le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fari puntati sulla battaglia iridata tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con lo spagnolo del team Pramac che deve gestire un vantaggio di 20 punti nella generale. Martinator è reduce da un ottimo weekend a Phillip Island, in cui ha raccolto ben 32 punti complessivi grazie alla vittoria nella Sprint e al secondo posto in gara alle spalle di Marc Marquez. Trasferta australiana negativa invece per Pecco, mai realmente competitivo per tenere il passo di Martin e costretto ad accontentarsi di una quarta piazza nella mini-gara del sabato e della terza posizione nel GP domenicale.

